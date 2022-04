Torna il derby delle Isole, Alma Patti vola a Cagliari

Coach Buzzanca: “E’ tornato l'entusiasmo, mi aspetto continuità”

Sabato 9 aprile torna il derby delle Isole: l’Alma Patti del presidente Attilio Scarcella vola a Cagliari per affrontare il Cus allenato da Federico Xaxa.

Settima contro undicesima forza del campionato, questo dice la classifica a tre giornate ufficiali dal termine della regular season ma, ricordiamo, sarà un’Alma rinforzata quella che scenderà in campo al PalaCus. L’innesto di Oumou Tourè ha infatti subito permesso alle siciliane di ottenere due punti contro Capri, dunque l’obiettivo è ritrovare continuità già da questo impegno.

“Il Cus è una squadra che in casa propria da fastidio a tutti – commenta coach Mara Buzzanca introducendo l’incontro -, sicuramente non sarà una partita facile. Noi veniamo ad una vittoria importante che ci ha restituito entusiasmo e vogliamo continuare ad averlo. Come tutte i match che ci separano dalla fine della stagione regolare, anche questo è determinante per il nostro piazzamento, per questo cercheremo di fare la nostra gara sfruttando le nostre caratteristiche. Mi aspetto continuità dopo il risultato maturato domenica”.

All’andata l’Alma ha battuto al PalaSerranò le cussine 72-61, ripetere la prestazione farebbe definitivamente volgere a favore gli scontri diretti.

Palla a due alle ore 20:00, arbitreranno Davide Mario Silvio Quadrelli di Roma e Mirko Picchi di Ferentino (RM). La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di Directa Sport.