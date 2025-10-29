Torna il treno Palermo-Catania, attiva la nuova linea Bicocca-Catenanuova

L'inaugurazione con Schifani e Salvini

CATANIA – Attivata la nuova tratta Bicocca-Catenanuova nell’ambito degli interventi del nuovo itinerario Palermo-Catania-Messina. Si tratta di uno dei dieci progetti strategici in corso di attuazione da Rete ferroviaria italiana, con direzione tecnica di Italferr (entrambe società del gruppo FS). Un’opera per la quale è stato nominato commissario di governo Filippo Palazzo.

L’inaugurazione

Sul treno inaugurale, partito oggi dalla stazione di Catania Fontanarossa per raggiungere il tratto di linea ferroviaria di nuova realizzazione fra Bicocca e Catenanuova, sono saliti a bordo per il Gruppo FS gli amministratori delegati e i direttori generali Aldo Isi (Rete ferroviaria italiana) e Dario Lo Bosco (Italferr), Filippo Palazzo, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il sindaco di Catania Enrico Trantino. Intervenuto in collegamento Matteo Salvini, vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture.

L’inaugurazione della nuova linea Bicocca-Catenanuova

Catania e Palermo più vicine

A partire dal 2 novembre, con la ripresa dell’offerta commerciale fra Catania e Palermo, tornerà il collegamento diretto fra le due città. La durata del viaggio sarà di 2 ore e 57minuti, garantendo anche la connessione con la fermata di Catania Aeroporto. “Un importante tassello del progetto del nuovo itinerario Palermo-Catania-Messina, un’opera del valore economico di circa 13 miliardi di euro, anche con fondi Pnrr”, dice Rfi.

I lavori garantiranno il rispetto dei requisiti d’interoperabilità e consentiranno una significativa crescita della competitività del trasporto viaggiatori su ferro. Tutto questo “rispondendo alle esigenze di mobilità in termini di riduzione dei tempi di percorrenza, con benefici per regolarità e frequenza”. L’opera è inserita in Cantieri Parlanti, progetto realizzato da Gruppo Fs e Rfi e Italferr in collaborazione con il Mit, il commissario straordinario di governo, per raccontare in maniera trasparente le attività e i benefici delle nuove infrastrutture attraverso iniziative pubbliche, infopoint e una pagina web dedicata alle opere strategiche.

Schifani: “La Sicilia sta cambiando”

“Il raddoppio e la messa in esercizio di questi primi 38 chilometri da Bicocca a Catenanuova sono il segno di un cambiamento in atto e fanno parte di quel grande piano di ristrutturazione delle nostre infrastrutture che stiamo portando avanti in Sicilia”, ha detto Schifani che a margine ha parlato anche di politica e del suo eventuale mandato bis.

“L’inaugurazione di oggi segna un punto concreto nella realizzazione dell’alta-media velocità delle ferrovie sul nostro territorio – ha aggiunto -. Sulla Palermo-Catania abbiamo puntato molto perché è fondamentale collegare in maniera efficace le due più grandi città metropolitane dell’Isola per favorire lo sviluppo dell’intera regione”.