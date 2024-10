Torna ‘La Domenica favorita’: previsti sette giorni di eventi VIDEO

Il parco sarà fruibile dal 21 al 27 ottobre e sarà coinvolta tutta la città

PALERMO – Torna anche quest’anno ‘La Domenica Favorita’, l’evento che punta a creare e consolidare la connessione tra i cittadini e uno dei parchi cittadini più straordinari del Mediterraneo, che per la sua sesta edizione si espande e si rinnova con La Domenica Favorita Week, una sette giorni immersiva, dal 21 al 27 ottobre, che promette di coinvolgere e appassionare tutti, dai più grandi ai più piccoli.

Le attività previste

E se domenica 27 ottobre La Domenica Favorita si svolgerà nelle modalità classiche, con tutti i partner istituzionali e culturali e il mondo dell’associazionismo culturare, sociale e sportivo, durante la settimana, dal 21 al 26, ci sarà un palinsesto ricchissimo di attività suddivise tra mattutine, con un ampio spazio dedicato ai bambini e ai ragazzi delle scuole e pomeridiane, con laboratori, dimostrazioni, passeggiate.

Ma non solo, ci saranno anche concerti, sport per tutti, dal rugby alle arti marziali, visite guidate, concerti, masterclass di vino, ma soprattutto esperienze da vivere insieme all’interno del nostro parco. Quest’anno particolare attenzione sarà dedicata al concetto di cura, cura dell’ambiente e della natura, certo, ma anche cura del prossimo e cura personale, con laboratori, dibattiti e attività incentrate sul tema della salute.

Lampasone: “Previsto un programma ricchissimo”

“La principale sta nel claim stesso dell’evento che quest’anno dice sarà sette volte domenica. Una settimana intera dal 21 al 27 ottobre. Sono previsti nove programmi tematici, sono previsti talk sulla salute, sullo sport, la cultura, un programma per i bambini e così via. Un programma ricchissimo”, ha dichiarato Marco Lampasone, presidente dell’associazione “La domenica favorita”, a margine della presentazione dell’evento che animerà il parco della Favorita di Palermo.

Cannella: “Un grande evento con la Favorita protagonista”

“Un grande evento che vede protagonista la Favorita che è uno dei parchi più grandi al mondo ed è un luogo che per i palermitani è un luogo del cuore – ha spiegato Giampiero Cannella vice sindaco di Palermo presente alla conferenza stampa di presentazione di ‘La Domenica Favorita’ -. Prevede numerose attività che coinvolgono le famiglie, attività culturali e costituisce uno degli eventi più importante nella programmazione dell’amministrazione comunale. Sarà coinvolta tutta la città e la manifestazione è resa possibile dalla sinergia tra enti, associazioni ed istituzioni che rendono la favorita un luogo palpitante di attività“.

Levita: “Offriremo screening gratuiti”

A ‘La domenica Favorita’ parteciperà anche l’Asp che “conferma il suo impegno in questo tipo d attività ed offre gratuitamente i servizi di prevenzione – dichiara Antonio Levita direttore Sanitario dell’Asp Palermo -. Offriremo gli screening gratuiti per la prevenzione oncologica ma anche attività di servizio come la lotta al randagismo e il supporto alla malattie sessualmente trasmissibili“.