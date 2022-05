Torna l’incubo incendi: ‘preallerta’ a Catania

Il bollettino diramato dalla Protezione Civile Regionale per la giornata di domani.

CATANIA – Si avvicina l’estate e con essa arriva inesorabile l’incubo incendi. Per domani il dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato un bollettino – firmato dal dirigente generale Salvo Cocina – di ‘preallerta’ gialla per il rischio incendi nella provincia di Catania. Nella tabella le previsioni parlano di ‘pericolosità media’ per tutta la zona della provincia etnea, compreso il calatina. La Regione raccomanda “ai sindaci di attivare tutte le procedure previste dal piano comunale di emergenza per il rischio incendi”. A Catania sono ancora nitide le immagini devastanti della scorsa estate, a luglio in tutta la fascia costiera dalla playa ai villaggi a mare a Vaccarizzo e ad agosto sull’Etna dove i roghi hanno ingoiato ettari ed ettari di splendido bosco.

Questo pomeriggio a Messina si è svolta una riunione presieduta dal dirigente della Protezione Civile Regionale Salvo Cocina proprio sulla prevenzione e sulla pianificazione antincendio boschivo. Sono presenti i delegati delle strutture regionali, i volontari, i vigili del fuoco e il corpo forestale. Un incontro volto proprio ad adottare misure precise per contrastare il pericolo dei roghi e quindi salvaguardare l’importante patrimonio boschivo dell’isola.