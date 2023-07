Al via da Palermo il primo Open nazionale maschile “R-Evolution Padel Cup”

Quattro tappe lungo tutto lo stivale: la prima nel capoluogo siciliano, in scena dal 28 al 30 luglio al circolo Tema Padel di Palermo

5' DI LETTURA

PALERMO – Che padel sia diventato negli ultimi anni uno degli sport più popolari e praticato in Italia, non è certo una novità, ma che esista un torneo a carattere nazionale, il primo in Italia riconosciuto dalla FITP, che si gioca su pavimentazioni sostenibili ad alte performance lo è certamente. È la R-Evolution Padel Cup ed è la prima competizione nazionale Open Maschile di padel, riconosciuta dalla FITP – Federazione Italiana Tennis Padel, che si giocherà su campi di ultima generazione eco-performanti in resina e gomma riciclata da PFU-Pneumatici Fuori Uso.

Il torneo, che prevede un montepremi complessivo di oltre 10.000 euro, è promosso da Casali Sport, azienda italiana leader nel settore delle superfici sportive, ed Ecopneus, società senza scopo di lucro per il riciclo degli Pneumatici Fuori Uso in Italia.

LE TAPPE DEL TORNEO

Quattro le tappe lungo tutto lo stivale: si parte dalla Sicilia, prima tappa del torneo, che andrà in scena dal 28 al 30 luglio al circolo Tema Padel di Palermo, con un montepremi di 1.499 euro. Come riportato dalla FITP, gli attuali praticanti nel nostro Paese sono 1,2 milioni, con un aumento del 489% di tesserati rispetto al 2019. In particolar modo la Sicilia, come attestatodall’Osservatorio di Mr Padel Paddle, si aggiudica il terzo posto come regione italiana in cui si pratica più padel con il maggior numero di campi e strutture attive dopo il Lazio e la Lombardia.

Le altre tappe vedranno coinvolti rispettivamente l’ASD New Country Club Tennis di Bari Academy,dal 25 al 27 agosto con un montepremi di 1.000 euro; il Marconi Wellness di Falconara Marittima (AN) dal 22 al 24 settembre, con un montepremi di 1.000 euro. Le semifinali e le finali di R-Evolution Padel Cup, invece, si disputeranno nella prestigiosa cornice del Festival dello Sport di Trento, l’evento più atteso per gli amanti e gli appassionati del mondo dello sport, nelle giornate dal 13 al 15 ottobre, con un montepremi di 7.000 euro.

NUOVI CAMPI INNOVATIVI

Ad ospitare le avvincenti sfide del nuovo torneo italiano, primo per le sue caratteristiche ad aver ottenuto il riconoscimento FITP, gli innovativi campi eco-performanti XPadel Tyrefield, realizzati in resina e gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso, conformi alla UNE 41958 IN e recentemente omologati dalla stessa FITP. Superfici tecnologiche, professionali, frutto di un attento studio del team R&S Casali Sport, e sostenibili, poiché realizzate anche con materiale riciclato; superfici nate per assicurare elevate prestazioni tecniche. Ogni campo XPadel è infatti realizzato con resine di alta qualità a formulazione avanzata e componenti altamente sostenibili, come il tappeto prestazionale in gomma riciclata Tyrefield.

R-Evolution Padel Cup permetterà agli atleti di scoprire un nuovo modo di vivere il padel; misurarsi con una pavimentazione diversa, che offre nuove performance, specie se il controllo della palla diventa perfetto grazie all’uniformità del campo, se il grip, personalizzabile, si adatta al livello del giocatore. Infatti, ciò che rende XPadel una superficie di gioco innovativa e unica nel suo genere è sicuramente l’ottima spinta meccanica, che esalta le prestazioni di gioco, in particolar modo nei colpi ad effetto. L’elevato assorbimento d’urto, ottenuto grazie all’impiego di gomma riciclata da PFU e specifiche resine, lo rende eccezionale quanto a sicurezza, riducendo l’affaticamento muscolare, prevenendo traumi articolari, e assicurando un elevato comfort di gioco, anche in partite di lunga durata.

LE DICHIARAZIONI

“Le pavimentazioni presenti al circolo Padel Palermo introducono un grande elemento di novità nella pratica del padel; l’omogeneità prestazionale della pavimentazione migliora infatti in modo significativo la stabilità sul piede d’appoggio in tutte le fasi del gioco, consentendo ai padelisti di ridurre notevolmente lo stress sulle articolazioni determinato dalle normali dinamiche di gioco.” Dichiarano Francesco Pirrotta, maestro FITP di primo livello e Massimo Tesauro, Presidente del circolo Padel Palermo.

“Il nostro è un impegno che nasce dalla passione per lo sport e dalla volontà di offrire superfici sportive in resina che coniughino al meglio risposta tecnico-prestazionale e sicurezza degli atleti – spiega Mauro Moreschi, Direttore Commerciale e Marketing Casali -. Un impegno preso nel 1992 come Casali Sport e portato avanti nel corso degli ultimi trent’anni senza mai rinunciare all’elevata qualità delle resine di nostra produzione, a una progettazione attenta di ogni sistema di pavimentazione, all’ascolto dei circoli sportivi, degli atleti e dei giocatori, e all’innovazione, fattore essenziale in un mondo come quello dell’impiantistica sportiva che deve sì puntare a favorire risultati sempre più performanti, ma anche all’impiego di materiali sempre più all’avanguardia e ambientalmente sostenibili”.

“Per questo – continua Moreschi – definiamo le nostre superfici di gioco XPadel “eco-performanti”; una sintesi perfetta tra innovazione, sicurezza, performance e sostenibilità, quest’ultima garantita in particolare dal tappeto di tipo Tyrefield, parte integrante dei campi XPadel, derivante da gomma da riciclo di PFU e per questo anche altamente efficiente da un punto di vista prestazionale”.

“In Ecopneus, da sempre investiamo in ricerca e sviluppo, mettendo a disposizione il nostro know how e le nostre competenze, per cercare nuove applicazioni che permettano di valorizzare un materiale, estremamente versatile e prezioso come la gomma riciclata da PFU, che nel settore sportivo rappresenta un plus significativo. – ha dichiarato Giorgio Pisano, Responsabile Sviluppo Mercati Ecopneus – I campi XPadel Tyrefiled ne sono la prova: giocare su gomma riciclata fa la differenza e la fa in meglio, non solo in termini ambientali, ma anche in termini prestazionali, a beneficio e tutela dei giocatori”.

“Come in ogni sport – prosegue – anche il padel può esporre gli sportivi a rischi e infortuni; i cambi di direzione e le rotazioni sul proprio asse sono frequenti in questo sport, così come gli impatti del corpo al suolo, per questo la superficie di gioco può diventare il migliore alleato di ogni giocatore e poi scegliere di realizzare un campo utilizzando un materiale sostenibile è una scelta consapevole a tutela dell’ambiente.”

Per partecipare al torneo, vista il sito Casali Sport . Le iscrizioni sono aperte e si possono effettuare sia presso il circolo di riferimento, sia presso il portale MYFIT.