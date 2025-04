I sanitari hanno provato a rianimarlo ma senza successo

TORRICE (FROSINONE) – Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 23 aprile, in via Tufillo a Torrice, in provincia di Frosinone.

Un’auto, con a bordo una 43enne e le tre figlie, ha impattato contro una grata di scolo che si era sollevata a causa delle forti piogge e si è ribaltata finendo in una cunetta.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna e le 3 figlie che non hanno riportato lesioni gravi.

A raggiungere il luogo del sinistro anche il suocero 70enne della donna che alla vista dei familiari in ambulanza ha accusato un malore. I sanitari hanno tentato di rianimarlo, purtroppo inutilmente perché l’uomo è deceduto.

