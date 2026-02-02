Cuffaro, le “nuove prove” dell’accusa: oggi si torna davanti ai giudici

Appello dei pm al Tribunale del Riesame

PALERMO – Da oggi le nuove prove raccolte dalla Procura di Palermo saranno vagliate dal Tribunale del Riesame. È un passaggio importante dell’inchiesta che vede indagato Totò Cuffaro. I pubblici ministeri hanno fatto appello: ritengono che il patto corruttivo contestato all’ex presidente della Regione non si limiterebbe al solo concorso “pilotato” a Villa Sofia.

Se passasse questa linea la posizione di Cuffaro si aggraverebbe. Non tanto per la misura cautelare – il politico si trova già agli arresti domiciliari -, ma in ottica processuale futura.

Tra i nuovi elementi ci sono la storia del trasferimento a Palermo della moglie del manager dell’Asp di Siracusa, una intercettazione a casa di Totò Cuffaro e la convinzione che l’ex governatore siciliano abbia pronunciato la parola “soldi” in un’altra conversazione.

Cuffaro e il concorso a Villa Sofia

Per la vicenda della stabilizzazione degli operatori socio-sanitari Cuffaro è finito agli arresti domiciliari assieme all’ex manager dell’ospedale Roberto Colletti, e al responsabile del Trauma Center Antonio Iacono, presidente della commissione del concorso (a cui è stata poi sostituita la misura con l’interdittiva).

L’appalto a Siracusa

Il giudice per le indagini Carmen Salustro aveva invece respinto la richiesta di arresto per l’appalto bandito dall’Asp di Siracusa e vinto dalla Dussmann per il servizio di “portierato e ausiliarato” e per il presunto accordo illecito con l’imprenditore Alessandro Vetro. Nel primo caso il Gip ha riqualificato l’ipotesi in traffico illecito di influenze, nel secondo invece è arrivato il no alla richiesta.

Senza la corruzione la richiesta di arresti domiciliari per l’appalto a Siracusa è stata rigettata, oltre che per Cuffaro, anche per il deputato Saverio Romano (nei confronti del politico non è stato presentato appello), per il direttore generale dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone e per gli ex rappresentanti della Dussmann, Marco Dammone e Mauro Marchese. A questi ultimi due indagati è stata imposta l’interdittiva temporanea ad esercitare impresa e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’appello nei confronti di Caltagirone è stato discusso nei giorni scorsi, ma il Riesame non si è ancora pronunciato. Secondo i pm, il giudice avrebbe commesso degli “errori di valutazione”. Caltagirone assecondando le richieste di Cuffaro, che spingeva affinché venisse favorita Dussmann, avrebbe ottenuto in cambio dei favori.

“Caltagirone è stato fidelizzato da Cuffaro” che lo ha sponsorizzato, “su indicazione di Romano”, affinché ottenesse l’incarico di direttore generale di una importante azienda sanitaria.

La conversazione con Amata

Il 3 gennaio 2024 c’è stato un incontro a casa Cuffaro con Caltagirone e l’assessora regionale al Turismo di Fratelli d’Italia, Elvira Amata. Cuffaro avrebbe spinto per inserire il nome di Caltagirone in una “terna” di papabili. Allora era manager all’Asp di Caltanissetta, mentre nel novembre successivo sarebbe stato nominato all’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa.

Cuffaro: “… anche se ne mette tre poi la pilotiamo con Schifani la sua nomina insomma non è che…”. Amata: “Però l’intervento si deve fare… cioè se pensiamo che Schifani si fa i cazzi… cavoli suoi e non interloquisce… cioè qualcuno ci deve parlare… cioè io ci parlo”.

Cuffaro riteneva che la partita andasse giocata a livello nazionale: “Ma secondo me non la devi affidare a Schifani sta cosa… giocatela tu con Schillaci (il ministro della salute Orazio Schillaci ndr)”. L’assessora Amata, che non è indagata per questa vicenda, è coinvolta in un capitolo dell’inchiesta per corruzione che coinvolge, tra gli altri, anche il collega di partito e presidente dell’Ars Gaetano Galvagno.

Il nuovo “favore” a Caltagirone

Nell’appello i pm contestano una nuova “utilità” a Caltagirone. Cuffaro avrebbe “adottato ogni iniziativa per agevolare” il trasferimento della moglie del manager dell’Asp di Siracusa dall’Ast alla Sas. Ad ottobre 2023 i carabinieri del Ros hanno intercettato Cuffaro mentre discuteva con Mario Parlavecchio, allora direttore generale dell’Ast. Gli ricordava che “la moglie di Caltagirone… che si chiama Canzoneri” aveva presentato domanda per ottenere la mobilità.

A metà dicembre i carabinieri del Ros hanno convocato Parlavecchio come persona informata sui fatti e ha raccontato dell’interessamento di Cuffaro per il trasferimento. C’era l’assenso della Sas, guidata da Mauro Pantò, indicato dalla di Dc di Cuffaro che, – ha spiegato Parlavecchio – “non ha mai manifestato analoghi interessamenti per la posizione di altri lavoratori dell’Ast”.

L’intercettazione sui soldi

Nell’atto di appello la Procura insiste anche per la parte della corruzione che coinvolge Cuffaro, il deputato regionale della Democrazia cristiana, Carmelo Pace, il direttore del Consorzio di bonifica della Sicilia occidentale, Giovanni Tomasino, e l’imprenditore Alessandro Vetro.

Per tutti, dopo gli interrogativi preventivi di metà novembre, il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di arresti domiciliari. La vicenda su cui la Procura insiste è quella della consegna dei soldi a casa Cuffaro. Per il Gip non sarebbe stata una tangente destinata a Tomasino, ma il “prezzo di una mediazione illecita” pagata da Vetro a Cuffaro.

La difesa contesta

I difensori di Cuffaro e Pace hanno contestato il contenuto della registrazione. Non si sentirebbe la parola “soldi” quando nella conversazione si parlerebbe del denaro da consegnare al pubblico ufficiale Tomasino. Solo in questo caso scatterebbe l’ipotesi della corruzione.

“Il proferimento di detta frase da parte del Cuffaro all’indirizzo del Pace, che si ribadisce si coglie anzitutto dal diretto ascolto della traccia audio – si legge nell’atto appello – è stato riscontrato non soltanto dalla polizia giudiziaria cui è stato espressamente delegato il riascolto, ma anche dal consulente trascrittore incaricato da questo ufficio”.

I pm non hanno dubbi: i soldi che Vetro diede a Cuffaro, che sosteneva di non avere fatto nulla per meritarseli, erano “… per l’amicizia… per il futuro… se c’è bisogno un’altra gara…” sarebbero stati consegnati da Pace a Tomasino.

Aperte le buste, però, l’8 aprile 2025 si piazzò al nono posto in una gara bandita dal consorzio di Bonifica. “Un simile esito di per sé non osta comunque alla configurabilità del delitto in contestazione ben potendosi nel caso di specie l’intervento del pubblico ufficiale corrotto Tomasino – spiega la Procura – essersi manifestato nelle fasi antecedenti”.

Ad esempio quando venne formulato il bando di gara. “Te la aggiusti e me la ridai…”, disse Cuffaro a Vetro. Da oggi le nuove prove passano al vaglio del Tribunale del Riesame.