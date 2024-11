Offre un passaggio in macchina a una ragazza, la trascina a casa e la violenta

Tra Trabia e Termini Imerese

PALERMO – Le ha offerto un passaggio in macchina, poi l’ha trascinata a casa e violentata sotto la minaccia di un coltello.

Un cittadino bengalese di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri della sezione operativa del Reparto territoriale di Termini Imerese e delle stazioni di Trabia e Termini Imerese.

La vittima è una giovane donna straniera. Venerdì pomeriggio è arrivata in treno a Trabia al termine di giornata di lavoro. Attendeva che venissero a prenderla in macchina alla stazione per rientrare a casa. Il trentanovenne le si è avvicinata e millantando conoscenze in comune l’ha convinta ad accettare il passaggio.

Durante il tragitto con un pretesto ha cambiato strada fino a casa sua. L’avrebbe aggredita, trascinata dentro l’abitazione con la forza e violentata. La ragazza sarebbe riuscita a scappare e chiedere aiuto.

La Procura della Repubblica ha fatto acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza e l’uomo è stato identificato. Nel corso di una perquisizione, dicono gli investigatori, sono state trovate “tracce e oggetti utili per le indagini”.

L’uomo si stava preparando a lasciare l’Italia. Da qui il fermo disposto dalla Procura e convalidato dal giudice per le indagini preliminari.