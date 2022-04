Traffico, lunghe code sulla tangenziale di Catania

Rallentamenti in direzione Messina e al casello di San Gregorio

CATANIA – Veicoli a passo d’uomo e una coda lunga chilometri sono segnalati sulla tangenziale di Catania. I rallentamenti sono soprattutto nel tratto tra l’innesto con la A19 Palermo – Catania e lo svincolo per Misterbianco, in direzione Messina.

Secondo quanto riferito da automobilisti in transito nella zona dei rallentamenti, la causa delle code sarebbe un autobus fermo in mezzo alla carreggiata, per cause sconosciute.

Veicoli in coda per un chilometro e mezzo anche al casello di San Gregorio, all’ingresso della tangenziale di Catania, per i veicoli provenienti da Messina.