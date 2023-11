Catania, 18enne travolta e uccisa mentre attraversa la circonvallazione

La tragedia è avvenuta ieri a tarda sera

1' DI LETTURA

CATANIA – La tragedia è avvenuta ieri a tarda sera. Una giovane di appena 18 anni è stata travolta e uccisa mente attraversava sulle strisce pedonali la circonvallazione di Catania, all’altezza del Viale Andrea Doria.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due persone – tra cui la diciottenne – stavano attraversando il tratto in questione: la ragazza sarebbe stata centrata da uno scooter finendo a terra. Subito dopo, una Fiat Punto che proseguiva verso Nesima non sarebbe riuscita ad evitarla, finendo col travolgerla ulteriormente. Per la giovane non vi sarebbe stato più nulla da fare. I soccorsi si sono rivelati inutili.

Il ragazzo che era assieme alla 18enne è rimasto gravemente ferito e trasportato dal personale medico del 118 in ospedale.

I rilievi

Sul posto, si sono portati gli agenti della Polizia municipale per i rilievi del caso. L’accaduto è un fatto increscioso che ripropone il tema della sicurezza stradale in un punto da sempre pericoloso e che urge di immediate contromisure.

[Foto Lungomare Liberato]