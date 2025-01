Tragedia a Sciacca, donna investita e uccisa mentre attraversa

Alla guida dell'auto che l'ha colpita un'altra donna

SCIACCA (AGRIGENTO) – Un’anziana di 87 anni è morta in un incidente stradale che si è verificato questa sera, sabato 18 gennaio, a Sciacca, comune della provincia di Agrigento.

Stando a quanto si apprende sarebbe stata investita in pieno da un’auto mentre stava attraversando la strada. L’episodio si è verificato in via Alcide De Gasperi, in pieno centro abitato. Alla guida della vettura un’altra donna.

I soccorsi sono stati tempestivi. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Giovanni Paolo II” dove, però, è giunta senza vita. Sulla ricostruzione dell’episodio indagano gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza.