Disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso

TIVOLI (ROMA) – Una bambina di 2 anni è morta in un asilo a Tivoli, in provincia di Roma. La piccola si è addormentata a scuola e non si è risvegliata dal sonno. Una volta in ospedale i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

L’allarme

Una delle maestre, quando i genitori sono andati a scuola per riportare la piccola a casa, hanno chiamato la bimba che, però, non si è svegliata dal sonno. A quel punto è stato chiesto l’intervento dei sanitari che, dopo le prime cure, hanno portato la piccola al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli dove è stato poi constatato il decesso.

Informata la magistratura di Tivoli è stata disposta l’autopsia al fine di chiarire le cause del decesso della bambina.

Leggi le news dall’Italia e dal mondo