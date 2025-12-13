 Tragedia a Tivoli, bimba si addormenta a scuola e non si risveglia
Tragedia a Tivoli, bimba di 2 anni si addormenta a scuola e non si risveglia

Disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso
ITALIA
di
1 min di lettura

TIVOLI (ROMA) – Una bambina di 2 anni è morta in un asilo a Tivoli, in provincia di Roma. La piccola si è addormentata a scuola e non si è risvegliata dal sonno. Una volta in ospedale i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

L’allarme

Una delle maestre, quando i genitori sono andati a scuola per riportare la piccola a casa, hanno chiamato la bimba che, però, non si è svegliata dal sonno. A quel punto è stato chiesto l’intervento dei sanitari che, dopo le prime cure, hanno portato la piccola al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli dove è stato poi constatato il decesso.

Informata la magistratura di Tivoli è stata disposta l’autopsia al fine di chiarire le cause del decesso della bambina.

