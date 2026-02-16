 Alcamo, 28enne morto dopo la caduta dal secondo piano
Tragedia ad Alcamo, 28enne cade dal secondo piano e muore

I sanitari hanno tentato di rianimarlo senza successo
ALCAMO (TRAPANI) – È morto cadendo dal secondo piano di un edificio un uomo di 28 anni, di origini tunisine.

La tragedia si è verificata ad Alcamo, in provincia di Trapani, in via Galilei, strada che si affaccia sul principale corso VI Aprile.

I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma senza esito. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima si sarebbe trovato nell’edificio forse per commettere un furto. Ha tentato la fuga tra i balconi ma ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto. È stata disposta l’autopsia.

