Sul posto la squadra mobile

CATANZARO – Tragedia nel Catanzarese, una bimba di 7 anni è in gravi condizioni dopo essere cauta dalla finestra di una casa famiglia.

La madre, distrutta dal dolore, si sarebbe lanciata nel vuoto dall’ospedale in cui era stata portata insieme alla figlia.

Tragedia a Catanzaro

La caduta dalla finestra della casa famiglia, la corsa in ospedale e il suicidio. Madre e figlia vivevano in una casa famiglia del Catanzarese, per cause in corso di accertamento, la bambina sarebbe precipitata da una finestra della struttura.

Le indagini

I carabinieri della compagnia di Sellia Marina stanno provando a ricostruire l’accaduto. La bambina si trova in gravi condizioni, ha riportato diversi traumi, ma non è in pericolo di vita.

La madre, di 30 anni, non avrebbe retto al dispiacere, ma la squadra mobile di Catanzaro sta esegendo le indagini in ospedale.

