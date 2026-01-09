Tragedia in Germania, esplosione di gas uccide una famiglia trapanese

Le vittime sono originarie di Castellammare del Golfo

ALBSTADT – Esplosione provocata da una fuga di gas, tragedia ad Albstadt, in Germania: è crollata un’abitazione provocando la morte di una famiglia originaria del Trapanese.

Le vittime, originarie di Castellammare del Golfo, sono Francesco Liparoto, la moglie Nancy Giarraca e il figlioletto Bryan, di appena sei anni.

Tragedia in Germania

A darne notizia il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, che “a nome personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera città”, esprime “profondo e sincero cordoglio” per drammatici fatti avvenuti giovedì mattina.

“Castellammare del Golfo – dice il sindaco Giuseppe Fausto, come riporta L’Informazione di Castellammare, che ha diffuso la foto della famiglia – si stringe con affetto e profonda commozione ai familiari, condividendo un dolore lacerante per una perdita ingiusta, improvvisa e straziante, che ha spezzato tre giovani vite e lasciato un vuoto che nulla potrà colmare”.

Francesco lavorava in una ditta del settore del vetro. La notizia della tragedia ha sconvolto Castellammare del Golfo, dove risiedono i genitori e i fratelli di Francesco, e dove le vittime tornavano in estate per le vacanze. Secondo alcuni siti d’informazione tedeschi l’esplosione ha coinvolto alcuni edifici circostanti che hanno riportato danni.

Decine di residenti sono andati in una struttura di emergenza allestita dal Comune ma poi sono rientrati nelle abitazioni tranne quelli che vivevano in un edificio che ha subito seri danni.