Tragedia in Trentino, uccide la compagna e poi si impicca: avevano tre figli

La coppia viveva in due case dopo la recentissima separazione

MONTALBIANO (TRENTO) – Tragedia a Montalbano, una frazione del comune di Valfloriana, in provincia di Trento. Un uomo di 45 anni, Igor Moser, ha ucciso la compagna, Ester Palmieri di 37 anni (in foto di copertina) e poi si è tolto la vita.

La coppia aveva tre figli

I due abitavano in case separate e avevano tre figli. Il corpo dell’uomo è stato trovato nel sottotetto dell’appartamento in cui viveva, a Castello Molina di Fiemme. La compagna è morta dissanguata per le

ferite inferte probabilmente con un coltello.

La coppia aveva tre bambini in età compresa tra i 5 e i 10 anni. L’uomo ha aggredito la compagna e l’ha uccisa in casa intorno alle 9 di giovedì 11 gennaio, poi si è impiccato dopo la recentissima separazione della coppia, non erano sposati.