Lavorava in provincia di Bergamo

PALERMO – Walter La Rizza è morto all’alba di sabato 11 aprile. Era stato trasportato all’ospedale di Bergamo, dopo un incidente in moto. Originario di Palermo, aveva 28 anni e faceva il finanziere. ha perso il controllo del mezzo urtando il cordolo di una rotonda a Dalmine.

Prestava servizio nei Baschi verdi ed era arrivato a Bergamo nel 2024, dopo avere lavorato a Napoli. Una scelta di vita per stare accanto alla fidanzata. Alla camera ardente hanno resopomaggio le principali autorità civili e militari.

I parenti stanno organizzando il rientro della salma a Palermo per celebrare i funerali nella chiesa di Santa Maria dei Rotoli.