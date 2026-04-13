 Perde il controllo della moto, morto un finanziere palermitano
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Perde il controllo della motocicletta, morto un finanziere di 28 anni

finanziere morto
Walter La Rizza
Lavorava in provincia di Bergamo
LA TRAGEDIA
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1 min di lettura

PALERMO – Walter La Rizza è morto all’alba di sabato 11 aprile. Era stato trasportato all’ospedale di Bergamo, dopo un incidente in moto. Originario di Palermo, aveva 28 anni e faceva il finanziere. ha perso il controllo del mezzo urtando il cordolo di una rotonda a Dalmine.

Prestava servizio nei Baschi verdi ed era arrivato a Bergamo nel 2024, dopo avere lavorato a Napoli. Una scelta di vita per stare accanto alla fidanzata. Alla camera ardente hanno resopomaggio le principali autorità civili e militari.

I parenti stanno organizzando il rientro della salma a Palermo per celebrare i funerali nella chiesa di Santa Maria dei Rotoli.

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