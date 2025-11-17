Tragedia sul lavoro a Pozzallo, operaio ucciso dal braccio della betoniera

Un altro uomo è ferito

POZZALLO (RAGUSA) – Un operaio albanese di 36 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile di Pozzallo, nel Ragusano. Un suo collega, un gruista, è rimasto ferito, ma non sarebbe grave.

La prima ricostruzione

Il braccio della betoniera utilizzata per il getto del calcestruzzo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe improvvisamente ceduto, colpendo in pieno la vittima che stava lavorando al solaio del fabbricato in costruzione.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure. L’operaio è stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale ‘Maggiore-Baglieri’ di Modica, dove è deceduto poco dopo il ricovero.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri delle compagnie di Modica e Pozzallo per i rilievi di rito, insieme ai tecnici del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (Spresal) dell’Azienda sanitaria provinciale, per ricostruire l’esatta dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. L’area del cantiere è stata posta sotto sequestro su disposizione della Procura di Ragusa che ha aperto un’inchiesta.