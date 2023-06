L'uomo è stato trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta

VIA MANIN

GROTTE (AG) – Cede il marmo del calpestio del balcone e precipita da un’altezza di circa 6 metri. S’è rischiata una tragedia in via Manin a Grotte, in provincia di Agrigento, dove un sessantaduenne è rimasto gravemente ferito e trasportato con un’ambulanza del 118 all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

L’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Della ricostruzione dell’incidente si stanno occupando i carabinieri.