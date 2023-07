Tragedia sfiorata a Marina di Ragusa, scivola sugli scogli e batte la testa

Salvato da un’infermiera e un vigile del fuoco. La madre del ragazzo: "Sono due angeli"

1' DI LETTURA

MARINA DI RAGUSA (RG) – Tragedia sfiorata a Marina di Ragusa, vicino la Via Bologna, nella zona di Santa Barbara. Un giovane è scivolato sugli scogli, battendo violentemente la testa e perdendo i sensi.

A lanciare l’allarme è stata la zia. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso da un’infermiera e un vigile del fuoco, riprendendo così conoscenza.

La mamma: “Ringrazio i due angeli che hanno salvato mio figlio”

La madre del ragazzo, ancora scossa dall’accaduto, ha deciso di ringraziare pubblicamente i “due angeli” che hanno salvato suo figlio: “È raro che io scriva delle mie giornate e di dove mi trovo – ha scritto la madre del giovane sui social – ma oggi lo devo a tutti coloro che si trovavano questa mattina nello scoglio vicino la via Bologna. Lo devo a DUE ANGELI, Alessandro Genovese, vigile del fuoco, e Marta Antoci, infermiera, che si sono trovati con me in un momento che, grazie a loro, non si è trasformato in una tragedia”.

“Non credo di aver mai nuotato così veloce – ha aggiunto la madre – ma ha bevuto moltissimo e il battito si è fermato…il contributo di tutti…ma in particolare la loro presenza e il loro intervento calmo e sicuro mi hanno ridato mio figlio…il Signore ci mette accanto le persone giuste nel momento giusto”, ha concluso la donna.