Tragedia in Sicilia, investito dall’auto del padre: bimbo morto

Aveva 2 anni. L'uomo indagato per omicidio colposo

1' DI LETTURA

Una tragedia ha sconvolto la città di Messina. Un bambino di soli 2 anni è morto travolto dall’auto di famiglia. Il fatto si è verificato poco prima delle 22,30 di ieri a Bordonaro.

La ricostruzione

Secondo le prime informazioni, la famiglia era da poco rientrata a casa quando il padre è sceso dall’auto per aprire il garage, a questo punto sembra che uno dei bambini abbia azionato il cambio e l’auto spostandosi abbia travolto il fratellino più piccolo, Lorenzo Cucinotta. Una tragica fatalità, così come avrebbero accertato i carabinieri intervenuti sul posto.

Padre indagato

È indagato per omicidio colposo il padre del bambino. L’uomo era sceso per aprire il garage lasciando la macchina col motore acceso in folle e con l’altro figlio a bordo. Il ragazzino avrebbe inserito la marcia, l’auto ha fatto un balzo in avanti travolgendo il piccolo che era davanti al veicolo. Sul tragico incidente indaga la Procura di Messina, diretta da Maurizio de Lucia, che ha già delegato gli accertamenti sulla vicenda ai carabinieri e deciderà se disporre l’autopsia.

