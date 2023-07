Tragedia sulla Statale: perde la vita un 26enne centauro catanese

L'incidente è avvenuto attorno alle 19 a Giampilieri (Messina).

1' DI LETTURA

MESSINA – Un impatto tremendo. Una corsa disperata in ospedale che si è, purtroppo, rivelata vana. A perdere la vita un 26enne, originario di Catania, Carlo Trovato.

Lo scontro e i soccorsi

La tragedia è avvenuta attorno alle ore 19 lungo la Statale 114 lungo il rettilineo di Giampilieri Marina in provincia di Messina. A scontrarsi, per cause che sono ancora in corso di accertamento, da parte della sezione infortunistica della Polizia municipale,

La moto (si tratta di una Ducati) del 26enne ed una Fiat Panda hanno finito con l’impattare: nello scontro iil centauro ha compiuto un voto che lo ha scaraventato con violenza a terra a diversi metri di distanza da quello che restava del mezzo a due ruote. Le sue condizioni sono subito apparse critiche: soccorso e condotto al Policlinico di Messina, è spirato poco dopo.

La ricostruzione della dinamica è affidata agli agenti della Polizia municipale.