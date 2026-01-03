Tragedie sull’asfalto: morti due motociclisti

Terribili incidenti in Sardegna e a Milano

Un’altra tragedia della strada in Sardegna. Nella strada comunale S’Ecca s’arrideli, a Quartu Sant’Elena, un motociclista è morto dopo essersi scontrato con un’auto. La dinamica è ancora da accertare: sul posto anche i vigili del fuoco per estrarre la moto finita sotto l’autovettura. Intervento della polizia locale di Quartu per i rilievi di rito e per l’avvio delle indagini.

L’incidente a Milano

A Milano è morto il motociclista di 37 anni che stamani si è scontrato con un’auto nei pressi di via Ascanio Sforza, lungo il Naviglio Pavese, condotta da un argentino di 46 anni in vacanza con la famiglia. L’uomo, secondo una prima ricostruzione della Polizia locale avrebbe omesso di concedere la precedenza. Il conducente dell’auto è risultato negativo ai test di alcol e droga. In sella alla motocicletta viaggiava anche una ragazza di 24 anni che è grave in ospedale.