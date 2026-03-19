Ha perso la vita in uno scontro frontale

LENTINI (SIRACUSA) – Tragedia della strada a Lentini, in provincia di Siracusa. Un uomo ha perso la vita sulla provinciale Buccheri-Francofonte. Si tratta di Fabrizio Scatà, sindacalista di 60 anni. In base a quanto ricostruito, era al volante di una Mercedes quando è avvenuto lo scontro fontale con una Volvo guidata da A.G, 58 anni.

L’incidente sulla provinciale

L’impatto si è rivelato violentissimo, le due auto si sono trasformate in un groviglio di lamiere e per estrarre i conducenti dai mezzi è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Per Scatà, nonostante il trasporto in ospedale in codice rosso, non c’è stato nulla da fare: è deceduto alcune ore dopo. Anche il conducente della Volvo è stato soccorso dal 118: ha riportato fratture multiple. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire le dinamica dello scontro.

Il ricordo della Cisl

Scatà era da tempo impegnato nel mondo sindacale e la notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto tutti coloro che lo conoscevano. Tra i tanti messaggi per ricordarlo, quello della Fai Cisl nazionale: “Per tutta la Federazione è una giornata di profonda tristezza, perdiamo un collega che ha svolto ruoli importanti con passione e riconosciuta competenza”, scrive sui social il reggente nazionale Antonio Castellucci, che aggiunge:

Le cariche ricoperte

“In questo momento di dolore, esprimiamo le più sentite condoglianze alla sua famiglia”. Scataà era nato a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa. “La lunga esperienza di Scatà nel sindacato è maturata dal 1987 al 1993 come segretario comunale della Cisl locale – si legge – poi dal 1993 in qualità di segretario territoriale dell’allora Fisba-Cisl; dal 2001 ha ricoperto la carica di Segretario regionale della Fai-Cisl Sicilia per poi essere eletto nella segreteria nazionale nel 2008”.

“Oltre ai vari incarichi ricoperti fino al 2008 a livello provinciale e regionale in diverse commissioni dei settori agricolo, forestale e della pesca, Scatà a livello nazionale ha svolto anche il ruolo di vicepresidente dell’Enpaia, mentre attualmente ricopriva l’incarico di vicepresidente del Filcoop sanitario, fondo integrativo dei lavoratori delle cooperative e consorzi agricoli, dei consorzi agrari e del settore forestale.

Al cordoglio della Fai-Cisl nazionale – concludono – si uniscono tutte le strutture regionali e territoriali, la Fondazione Fai-Cisl Studi e Ricerche e l’associazione cislina dei liberi produttori agricoli Terra Viva”.