La donna non si sarebbe fermato al semaforo rosso

Poco dopo le 23 di ieri, venerdì 3 aprile, tragico incidente lungo via Tuscolana a Roma. Sono morti una donna cinquantenne e un ragazzo di 16 anni.

I primi rilievi dell’incidente a Roma

Sulla base dei primi rilievi, la Fiat Punto su cui viaggiava la donna con le sue due figlie non si sarebbe fermata al semaforo rosso. Si è scontrata con una Fiat 500 su cui viaggiavano due ragazzi, di cui uno è morto sul colpo. Era il passeggero dell’auto guidata dall’altro giovane, un diciannovenne, ricoverato in condizioni gravissime al Policlinico Umberto I di Roma.

Anche la donna è morta poco dopo l’arrivo dei sanitari del 118. Le sue figlie sono in gravi condizioni. Si tratta di una ragazza di 20 anni e di una bambina di 11.

Per estrarre i corpi dalle lamiere dei mezzi coinvolti nell’incidente nella strada di Roma sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati.

A Milano sempre in un incidente è morto un ragazzo di 19 anni: la sua moto si è scontrata nella notte con un macchina. Anche in questo caso bisogna chiarire la dinamica. Di sicuro l’automobilista non aveva fatto uso di droga e alcol.