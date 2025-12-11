Tragico incidente ad Altavilla Milicia: perde la vita un ciclista

Lo scontro con un'auto. Chi è la vittima

ALTAVILLA MILICIA (PALERMO) – Tragico incidente stradale ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. Un ciclista ha perso la vita nello scontro con un’auto.

E’ successo in via Piano Sperone, da cui è stato lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma le ferite provocate dall’impatto si sono rivelate gravissime e per il ciclista non c’è stato niente da fare. La vittima è Salvatore Liuzzo, 65enne originario di Termini Imerese, ma residente a Trabia.

I rilievi

Sul luogo dell’incidente anche il medico legale e i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. In base ai primi accertamenti, l’automobilista non sarebbe riuscito a evitare il ciclista che stava effettuando una manovra, nonostante un tentativo di frenata che sarebbe visibile sull’asfalto. Le indagini sono in corso.