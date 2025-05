Tragico incidente a Giarre, perde la vita un motociclista 43enne

Nello scontro con un'autocisterna

GIARRE (CATANIA) – Un incidente tragico. Avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 117. Un motociclista di 43 anni, originario di Catania, è morto nello scontro avvenuto in contrada Trepunti di Giarre.

L’uomo era in sella alla sua Bmw 1250 che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’autocisterna. Inutili i tentativi salvargli la vita da parte dei soccorritori del 118. Sul posto, era atterrato l’elisoccorso: ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del centauro.