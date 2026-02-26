 Violento incidente stradale nel Lecchese: due morti e due feriti
Tragico incidente nel Lecchese: due morti e due feriti

Un bilancio pesantissimo
COINVOLTI PIÙ MEZZI
Sono due uomini residenti in provincia di Lecco, le vittime del tragico incidente stradale avvenuto a Calco (Lecco). Lungo la statale 342 dir con il coinvolgimento di tre auto e un camion.

Hanno perso la vita un 51enne di Brivio (Lecco) e un 68enne che abitava nel comune di La Valletta Brianza (Lecco). I due feriti, un giovane di 24 anni e una donna di 26, nello scontro hanno subito diversi traumi al volto e all’addome. E sono stati ricoverati all’ospedale di Lecco, in condizioni gravi ma con quadri clinici apparsi sotto controllo.

Pesanti anche le ripercussioni sulla viabilità in tutta la zona con lunghi incolonnamenti a causa della chiusura della statale, necessaria per consentire soccorsi e rilievi. All’origine dell’Incidente sembrerebbe esserci stato un sorpasso in un tratto in pendenza della carreggiata, già rivelatosi pericoloso in passato. 

