Tragico incidente a Fulgatore, 23enne muore in ospedale

Il decesso dopo 26 giorni. Chi è la vittima

1' DI LETTURA

Un’altra tragedia della strada in Sicilia, un’altra giovane vita spezzata. Dopo 26 giorni di ricovero si sono spente le speranze un 23enne che era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a Fulgatore, in provincia di Trapani.

Si tratta di Alessio Campo, che era stato trasferito all’ospedale di Villa Sofia, a Palermo. Era rimasto coinvolto, il 3 agosto, nello scontro con un’auto. Un impatto violentissimo aveva provocato la caduta dalla moto e un volo di almeno venti metri. Le ferite riportate si sono rivelate gravissime e nelle ultime ore le sue condizioni sono precipitate, fino al decesso.