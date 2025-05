Tragico incidente stradale, un automobilista muore nel Torinese

In corso le indagini dei carabinieri sulla dinamica

TORINO – Un uomo è morto nel tardo pomeriggio di ieri a seguito di un incidente stradale che si è verificato a Druento, nel Torinese, in viale Papa Giovanni. Era al volante di una Fiat Panda che, in prossimità di una rotonda, si è ribaltata sulla carreggiata.

L’automobilista, del quale al momento non sono state rese note le generalità, è stato estratto dalle lamiere del mezzo dai vigili del fuoco. Ma tutti i tentativi di rianimarlo da parte del personale medico sono stati inutili. In corso gli accertamenti dei carabinieri di Venaria sulla dinamica del sinistro. Non è escluso che l’uomo sia stato colto da un malore alla guida.