Tram, Figuccia contro Catania: “È antieconomico”

Il deputato: "In dieci anni l’amministrazione di Orlando e Catania ha mandato in tilt il sistema dei trasporti".

PALERMO – “Quando a parlare di tram e traffico è l’assessore comunale Giusto Catania, sembra di avere davanti Dracula che dialoga con l’Avis. In dieci anni l’amministrazione di Orlando e Catania ha mandato in tilt il sistema dei trasporti di Palermo, rendendo la città sempre più preda del traffico selvaggio. I tram e le linee realizzate sono quanto di più antieconomico e antimoderno potesse verificarsi. Ed oggi ancora sentiamo lo stesso Catania insistere sulla linea 1 di Via Libertà. Si rassegni l’assessore scadente, in quanto a fine mandato, le linee del tram come le ha immaginato lui non si faranno, non ci sarà sicuramente la complicità su un progetto a perdere da parte della nuova amministrazione che insedieremo tra qualche settimana. Contro chi ha reso Palermo invivibile si pronunceranno presto i cittadini e si cambierà pagina verso il progresso per una vera smart city”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato di Prima l’Italia – Lega Sicilia all’Assemblea regionale siciliana.