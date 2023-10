“Futuro e competenze”, convegno all’università sulla transizione ecologica

L'evento sulla tutela dell'ambiente

CATANIA – Un convegno sulla transizione ecologica: è quanto organizzato dall’università di Catania per il prossimo lunedì, con l’evento “Futuro e competenze. La sfida della transizione ecologica”. L’obiettivo dell’iniziativa, si apprende da un comunicato dell’università, è promuovere e descrivere una visione complessiva della transizione ecologica, che coinvolga attori e istituzioni del mondo accademico e del terzo settore.

Il convegno sulla transizione ecologica

“La tutela dell’ambiente – si legge nella nota – è uno dei grandi pilastri tematici contemporanei, come la digitalizzazione, l’innovazione, la produzione e il consumo responsabili e la ricerca e sviluppo (R&S). Se ne parlerà lunedì 23 ottobre alle ore 10:00 all’ex Chiesa della Purità (via Santa Maddalena 29) all’evento “Futuro e competenze. La sfida della transizione ecologica”.

Il convegno è promosso da Europe Direct Catania (EDCT), insieme ai Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania e al Centro di Documentazione Europea (CDE).

Gli interventi

Porteranno i loro saluti Salvo Zappalà, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania; Pinella Di Gregorio, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Catania; Rosario Sapienza, responsabile accademico del Centro di Documentazione Europea (CDE) dell’Università degli Studi di Catania.

I relatori saranno Francesco Caudullo, responsabile documentalista del CDE: “Riflessioni introduttive sulla transizione ecologica”; Daniela Fisichella, docente di Diritto Internazionale e dell’Unione Europea: “Capitale naturale e pensiero verde nell’Unione europea”; Marisa Meli, responsabile del master in Diritto dell’Ambiente e Gestione del Territorio: “Le comunità energetiche”; Mara Benadusi, docente di Antropologia Culturale: “Zone oniriche. Gli immaginari della transizione nel polo petrolchimico del siracusano”; Claudia Vittorio, project manager del JO Group: “Progetto She Founder: la transizione ecologica come opportunità per l’imprenditorialità giovanile in Europa”; Luca Ruggiero, docente di Geografia Economico-Politica: “Difendere e promuovere la biodiversità nei contesti a rischio: le proposte del progetto Horizon Biotraces”; Carlo Nicolais, vice president institutional relations, communication & sustainability di Maire Tecnimont: “La transizione energetica per la mobilità e l’industria”; Vincenzo Memoli, docente di Scienze Politiche: “Ambiente e opinione pubblica: il caso italiano”.

Modererà Giuseppe Ursino, presidente della ONG Osservatorio e-Medine e CEO del cluster di aziende JO Group.

È possibile registrarsi all’evento su Eventbrite al seguente link: https://bit.ly/3PViX6a. La sottoscrizione è facoltativa.

