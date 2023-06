Trapani, Anellucci non è più il direttore generale del club

Il dirigente sollevato dall'incarico con effetto immediato

TRAPANI – L’FC Trapani, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che in data 29 giugno 2023, alla luce di quanto emerso nell’arco delle ultime ore in riferimento ad alcune dichiarazioni attribuite al direttore generale Claudio Anellucci, la società ha sollevato lo stesso dall’incarico con effetto immediato. “Il Trapani, ed in particolare il presidente Valerio Antonini, si dissociano in maniera netta ed assoluta dalle dichiarazioni rilasciate dall’ex direttore generale, riservandosi di tutelare la propria immagine e quella società in tutte le sedi competenti”, si legge nel comunicato.