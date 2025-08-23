Trapani, Antonini ‘scende in campo’: “Questa è l’ultima possibilità”

Il movimento 'Futuro'.

TRAPANI- E’ stato presentato oggi il nuovo movimento politico “Futuro”, fondato dall’imprenditore romano Valerio Antonini, patron delle squadre trapanesi di calcio, in serie C, e basket, quest’ultima è in A1. L’incontro di questa mattina alla Baia dei Mulini segna l’ingresso ufficiale del patron granata nella scena politica della città.

“È l’ultima possibilità per questo territorio di vedere la luce. Ho deciso di non aspettare più e di prendere in mano la situazione”, ha detto nel corso del suo intervento.

Il patron della Sportinvest ha sottolineato la necessità del rifacimento della rete idrica, definendolo “un intervento non più rinviabile”, e ha richiamato l’attenzione sul decoro urbano, “oggi in condizioni pietose”.

Sul fronte rifiuti, Antonini prevede il coinvolgimento dei privati: “Dove non arriva l’amministratore per mancanza di risorse deve arrivare il privato. Solo così restituiremo dignità a questa città”.

Al centro dell’iniziativa c’è un hub di 15 esperti, incaricati di progettare e intercettare fondi regionali, nazionali ed europei, con l’obiettivo di rilanciare la città anche sul piano economico e sociale. “Il primo tassello è far tornare i giovani che sono stati costretti a lasciare la loro terra”, ha spiegato. Antonini ha rilanciato anche il ruolo dell’università, proponendo corsi legati alle attività marine, in grado di attrarre studenti da tutta la Sicilia, e ha indicato il turismo e lo sport come leve strategiche per lo sviluppo del territorio.

“Abbiamo dimostrato che lo sport può essere un traino decisivo, ora servono strutture e una programmazione seria. Trapani oggi non è vivibile, ma sento la responsabilità di cambiarla. Come nello sport, voglio offrire a questa città un’opportunità che merita”, ha aggiunto. Il movimento può già contare su una presenza in consiglio comunale.

Tore Fileccia, eletto con l’Mpa e poi transitato nel gruppo “Amo Trapani”, ha aderito a “Futuro”, sancendo così l’ingresso ufficiale del nuovo soggetto politico nell’aula. Antonini ha concluso ricordando i rapporti già avviati con partner internazionali, in particolare negli Stati Uniti, sottolineando l’interesse di grandi fondi di investimento. “Oggi Trapani è sulla bocca di tutti. Sto offrendo a questa città, come ho fatto nello sport, un’opportunità importante. La differenza è che questa volta riguarda l’intero territorio”, ha concluso.