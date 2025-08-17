Trapani avanti in Coppa Italia, sconfitto il Picerno

La squadra di mister Aronica vince ai rigori

PICERNO – In una gara valida per il primo turno della Coppa Italia di serie C, in trasferta, il Trapani di mister Aronica ha sconfitto il Picerno per 5-4 ai calci di rigore. I tempi regolamentari erano finiti 1-1, con il vantaggio dei lucani con Pugliese al 39′ del primo tempo e il pareggio degli ospiti con Fischnaller al 44′ della ripresa.

La partita si è disputata allo stadio Curcio di Picerno davanti a circa 700 spettatori. Nel secondo turno, il Trapani giocherà sul campo della vincente della sfida tra Salernitana e Sorrento, che comincerà alle ore 21.

Ieri l’altra squadra lucana di serie C, il Potenza, ha superato allo stadio Viviani la Cavese 1-0 (gol di Anatriello): nel secondo turno – in programma alla fine di ottobre – la squadra allenata da Pietro De Giorgio affronterà in trasferta il Monopoli che, nel pomeriggio, in casa, ha battuto il Cosenza per 1-0.