Trapani, bando di concorso per 191 medici: diverse specializzazioni

Assunzioni a tempo indeterminato

PALERMO – Pubblicato oggi, in coincidenza con il primo anniversario dell’insediamento del direttore generale Ferdinando Croce al vertice dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, l’avviso per il reclutamento a tempo indeterminato di 191 medici in diverse specializzazioni.

Trapani, il bando di concorso

In questo maxi bando di concorsi, 50 sono specialisti in medicina d’emergenza urgenza, destinati ai pronto soccorso dei sette ospedali della provincia di Trapani, e 21 gli anestesisti.

“Ci aspettiamo una grande partecipazione di giovani professionisti – commenta Croce – ed è anche alle università che ci rivolgiamo per rendere strutturale questa iniziativa, ponendo in essere contemporaneamente una serie di azioni per il benessere organizzativo del personale, così da rendere sempre più attrattiva la nostra azienda”.

Concorsi e lavoro, le ultime notizie