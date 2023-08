Il Trapani sbarca in tv: partite dei granata in chiaro

Il canale in HD, ma c'è anche lo streaming

La stagione calcistica 2023/2024 del Trapani andrà in chiaro su La Tr3. Si comincia il prossimo 3 settembre con l’incontro di Coppa Italia che vedrà i granata protagonisti contro il Sant’Agata.

L’emittente televisiva siciliana ha acquisito i diritti per le dirette esterne e differite casalinghe delle partite del Trapani che verranno trasmesse, gratis, sul Canale 211 in HD del digitale terrestre e in streaming su latr3.it ma anche sulla pagina Facebook, Smart tv e App per dispositivi mobili dell’emittente.