Chiesto di fare luce su un caso che coinvolge centinaia di persone

PALERMO – Il Codacons ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Trapani “per fare luce sui gravi ritardi nella refertazione degli esami istologici che hanno coinvolto centinaia di cittadini, con possibili danni alla salute di 206 pazienti oncologici”.

La vicenda coinvolge l’Asp di Trapani, Regione e ministero della Salute hanno già inviato i propri ispettori per accertare eventuali responsabilità nella consegna in ritardo dei referti. Secondo i dati emersi dal report ufficiale della task force regionale, tra il 2024 e il 2025 sono stati individuati 206 casi di tumore tra i campioni analizzati.

Ritardi “inspiegabili”: la task force

“Tuttavia, l’accertamento delle diagnosi è stato fortemente compromesso da inspiegabili ritardi negli esami e dal mancato rispetto dei tempi previsti, con oltre tremila test istologici ancora fermi in frigorifero”, sostiene l’associazione.

“Siamo di fronte a un fatto gravissimo che potrebbe avere messo a rischio la vita di numerosi pazienti – osserva il Codacons – Non possiamo accettare che in un settore così delicato come quello oncologico si verifichino simili inefficienze. Chi ha subito ritardi diagnostici deve essere immediatamente risarcito e i responsabili vanno individuati senza alcun indugio”.

Il Codacons ha attivato la task force legale sanità, un team di esperti che fornirà assistenza a tutti i pazienti.

SEGUI LE NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI TRAPANI.