 Trapani, cibo contaminato nelle mense scolastiche: 30 intossicati
Sospeso il servizio
controlli dei carabinieri
di
PALERMO – Il servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Asp Trapani ha disposto la sospensione dell’attività della ditta che rifornisce i pasti per la mensa scolastica nei comuni di Trapani e Calatafimi Segesta.

Il provvedimento è stato emesso a seguito di segnalazioni arrivate il 6 ottobre, che indicavano delle criticità nei pasti degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Francesco Vivona” di Calatafimi.
Il direttore del SIan Sebastiano Corso lo stesso giorno ha inviato i tecnici della Prevenzione per un sopralluogo nel punto cottura della ditta a Trapani e lo ha comunicato ai Nas di Palermo.

Durante il controllo dei carabinieri, non vi erano più dosi dei pasti distribuiti nei giorni segnalati e si è provveduto a effettuare campionamenti di cibi pronti in genere, pasta confezionata per la ricerca di eventuali corpi estranei e acqua destinata al consumo umano prelevata dal rubinetto. L’acqua e il cibo sono risultati non conformi.
L’unità Sanità pubblica, epidemiologica e medicina preventiva dell’Asp ha segnalato una tossinfezione di 30 bambini.

