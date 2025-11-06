Trapani, cocaina e anfetamine nel sacchetto della spesa: arrestata

L'operazione dei carabinieri

TRAPANI – Una 54enne di Trapani è stata arrestata dai carabinieri per detenzione di cocaina e anfetamine. La donna è stata fermata in auto nel quartiere Cappuccinelli dove al controllo dei militari ha mostrato grande nervosismo. I carabinieri hanno proceduto quindi a una perquisizione rinvenendo oltre un chilo di cocaina all’interno di un sacchetto della spesa.

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione della donna dove sono stati trovati altri due chili di cocaina e anfetamine. La droga sequestrata, qualora fosse stata immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 500mila euro. La 54enne è stata portata al carcere Pagliarelli di Palermo.

Nella stessa giornata i militari hanno scoperto durante un posto di blocco un catanese alla guida di un’auto all’interno della quale sono stati trovati 16.500 euro in contanti di cui l’uomo non ha saputo fornire la provenienza.