Trapani, crolla un edificio disabitato in centro: nessun ferito

L'intervento dei vigili del fuoco alle 2.50 della notte

TRAPANI – Crollo nella notte in pieno centro a Trapani in un edificio a due piani in via dei Mille, all’angolo con via G.B. Fardella. Il cedimento è avvenuto intorno alle 2.50 e ha interessato prima il solaio del primo piano dello stabile, disabitato, e subito dopo quello del piano terra, dove si trova un negozio di abbigliamento.

Fortunatamente non si registrano feriti. Secondo i Vigili del Fuoco, intervenuti con due squadre e un funzionario, il crollo sarebbe stato causato dal deterioramento delle travi in legno, ormai compromesse dall’umidità, provocando il cedimento della struttura. Per motivi di sicurezza, è stata disposta la chiusura al traffico di via dei Mille. Su via Fardella, invece, il traffico è stato ridotto a una sola corsia nel tratto interessato.