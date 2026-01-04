 Trapani, detenuto appicca incendio in carcere: 3 agenti feriti
Trapani, detenuto appicca incendio in carcere: 3 agenti feriti

Intervento della polizia penitenziaria, i particolari
nel reparto "tirreno"
di
TRAPANI – Un detenuto sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ristretto nel reparto “Tirreno”, del carcere di Trapani, ha appiccato il fuoco alla propria cella utilizzando indumenti e il materasso, con il dichiarato intento di ottenere un trasferimento.

Trapani, detenuto appicca incendio in carcere

In pochi istanti i locali sono stati invasi dal fumo. L’intervento della polizia penitenziaria ha evitato il peggio.
Tre agenti sono entrati nella cella per soccorrere il detenuto e mettere in sicurezza l’intero reparto.

Tutti e tre sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Trapani, dove si trovano attualmente in osservazione e sottoposti a ossigenoterapia per la grave inalazione di fumi tossici.
Solidarietà agli agenti arriva dal presidente nazionale del Consipe Mimmo Nicotra e dal segretario del Sinappe di Trapani Rocco Parrinello.

