Trapani, detenuto appicca incendio in carcere: 3 agenti feriti

Intervento della polizia penitenziaria, i particolari

TRAPANI – Un detenuto sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ristretto nel reparto “Tirreno”, del carcere di Trapani, ha appiccato il fuoco alla propria cella utilizzando indumenti e il materasso, con il dichiarato intento di ottenere un trasferimento.

Trapani, detenuto appicca incendio in carcere

In pochi istanti i locali sono stati invasi dal fumo. L’intervento della polizia penitenziaria ha evitato il peggio.

Tre agenti sono entrati nella cella per soccorrere il detenuto e mettere in sicurezza l’intero reparto.

Tutti e tre sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Trapani, dove si trovano attualmente in osservazione e sottoposti a ossigenoterapia per la grave inalazione di fumi tossici.

Solidarietà agli agenti arriva dal presidente nazionale del Consipe Mimmo Nicotra e dal segretario del Sinappe di Trapani Rocco Parrinello.