Il Trapani è di Valerio Antonini: si inizia dalla scelta del nuovo logo

Coinvolta la città nella scelta che accumunerà calcio e basket

1' DI LETTURA

TRAPANI – In data 8 maggio 2023, presso lo studio del notaio Gasbarro, il presidente della società granata Valerio Antonini ha ufficialmente acquisito il rimanente 30% delle quote del Fc Trapani 1905 dall’ex presidente Michele Mazzara (il 70% era già stato ceduto precedentemente). L’imprenditore romano diventa, così, con il 100%, l’unico azionista della squadra granata. “Ringrazio Michele Mazzara per il suo encomiabile comportamento sempre riservato ai colori da lui tanto amati, augurandogli il meglio”, dichiara Antonini.

La Sport Invest, per conto dello stesso presidente Antonini, ha deciso di lanciare un sondaggio sui social network del club granata per coinvolgere tutta la città nella scelta del nuovo brand che accumunerà Calcio e Basket. Di seguito, il post diramato dal Trapani Calcio su Instagram. Il futuro del Trapani inizia subito a delinearsi in vista della prossima stagione sportiva.