Si ferisce dopo un tuffo, giovane trasportata al Civico di Palermo

È accaduto sul litorale di Castellammare del Golfo

CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TRAPANI) – Una giovane è rimasta ferita a seguito di un tuffo nella zona denominata Fossa dello Stinco. Sul litorale di Castellammare del Golfo. Ha riportato un trauma alla colonna vertebrale. A seguito della chiamata al numero unico di emergenza 112, gli amici della ragazza hanno attivato i soccorsi. La centrale ha smistato la richiesta al 118, che ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, competente per gli interventi di soccorso sanitario in ambiente impervio.

Sul posto è intervenuta una squadra da terra del Soccorso Alpino che, in collaborazione con una squadra dei Vigili del Fuoco, ha provveduto alla stabilizzazione della giovane. Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano ha quindi richiesto l’intervento dell’Aeronautica Militare, con cui esiste un consolidato rapporto di collaborazione a livello nazionale. Un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, decollato dall’aeroporto di Trapani-Birgi, ha raggiunto l’area dell’incidente. A bordo erano presenti due tecnici di elisoccorso del Soccorso Alpino che hanno provveduto alle operazioni di recupero.

La ragazza è stata successivamente elitrasportata all’ospedale Civico di Palermo.