Trapani, impianto rifiuti ancora fermo: il sistema è in affanno

Difficoltà per 78 Comuni

TRAPANI – Ancora irrisolta la questioni rifiuti in provincia di Trapani. L’impianto per il trattamento della società Trapani Servizi, azienda di proprietà del Comune, è sempre inattivo a causa della sospensione delle attività nell’impianto di Gela, dove vengono trasferiti i residui del trattamento meccanico-biologico degli indifferenziati.

Sistema rifiuti in affanno

La chiusura sta creando notevoli difficoltà nella gestione dei rifiuti per 78 comuni in cinque province.

Ieri sera un gruppo di lavoratori, temendo la perdita dei posti di lavoro, ha partecipato al consiglio comunale.

“La Trapani Servizi è pronta per riprendere il trattamento dei rifiuti presso il Tmb di Trapani – ha detto il presidente della società, Giulio Vulpitta – ed è in attesa di ottenere disponibilità da parte di impianti di discarica interpellati. Sono in ogni caso in corso interlocuzioni con il Dipartimento regionale acqua e rifiuti per trovare soluzioni alternative di smaltimento”.

