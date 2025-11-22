Trapani in scioltezza contro il Foggia, 3-1 al Provinciale

TRAPANI – Vittoria scacciacrisi per il Trapani al Provinciale. Battuto il Foggia per 3-1 al Provinciale. Le reti sono arrivate tutte le primo tempo.
La partita Trapani-Foggia
Padroni di casa subito in vantaggio dopo appena tre minuti di gioco con Giron. Pochi minuti dopo arriva il raddoppio per i ragazzi di Aronica: la rete porta la firma di Fischnaller, che approfitta di un errore banale della difesa pugliese e va in gol. Poco dopo la mezz’ora arriva il gol degli ospiti: Minelli insacca un pallone giunto da calcio d’angolo. Poco prima dell’intervallo, però, arriva il 3-1 di Grandolfo che taglia le gambe al Foggia.
Nel secondo tempo occasioni da entrambe le parti, ma il risultato non cambia. I granata salgono così a quota venti punti in classifica.