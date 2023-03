Trapani, la tragedia di Cutro irrompe al processo ‘Taxi del mare’

Il comandante della Juventa

TRAPANI – Il gup del Tribunale di Trapani, Samuele Corso, nell’udienza preliminare fissata per il 15 marzo deciderà sulle eccezioni sollevate dalle difese degli equipaggi delle Ong Jugend Rettet, Save the Children e Medici Senza Frontiere, per i quali la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Si tratta dell’inchiesta sui cosiddetti “taxi del mare” che nel 2017 vide il sequestro della nave Juventa della Ong tedesca Jugend Rettet. Oggi a replicare alle difese sono stati i pubblici ministeri Maurizio Agnello, Giulia Mucaria e Brunella Sardoni. Secondo le richieste delle difese, contro le quali si sono pronunciati i pm, il procedimento dovrebbe essere “spezzettato” davanti a diversi Tribunali.

Stamani ad apertura di udienza uno degli indagati, Lutz Ulrich Martin Troeder, comandante della Juventa, ha preso la parola per esprimere cordoglio per le vittime del naufragio di migranti avvenuto davanti le coste calabresi e stigmatizzare l’azione del governo. “Il naufragio – ha detto – è conseguenza della decisione del Governo italiano di togliere dal mare le imbarcazioni delle Ong”. Parole di cordoglio sono state espresse dal procuratore aggiunto Maurizio Agnello. Il gip poi accogliendo la richiesta del comandante Troeder ha fatto osservare un minuto di silenzio dedicato alle vittime del naufragio.

Nella precedente udienza il gup accogliendo la netta opposizione delle difese, aveva respinto la richiesta di costituzione come parte civile della presidenza del Consiglio dei ministri, non ritenendola parte offesa. Ammessa la sola costituzione come parte civile del ministero dell’Interno.