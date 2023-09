Trapani, malore durante un’immersione: recuperato il corpo di un 72enne

È accaduto davanti alla costa di San Cusumano

1' DI LETTURA

TRAPANI – Un settantaduenne ha perso la vita per un malore durante un’immersione. È accaduto davanti alla costa di San Cusumano, alle porte di Trapani. Secondo quanto trapelato, i sommozzatori dei Vigili del fuoco di Palermo hanno recuperato il corpo questa mattina, dal fondale.

“Annegamento”

Sarebbe morto per annegamento. A dare l’allarme attorno alle 20 di ieri, 22 settembre, è stato un altro sub che si trovava con la vittima. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e varabinieri. La vittima, come detto, aveva settantadue anni.