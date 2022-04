Trapani, Massimo Morgia lascia la panchina dei granata

Nell'ultima gara la squadra era stata sconfitta 4-0 dal Licata

TRAPANI – La società FC Trapani 1905, tramite i propri canali social, comunica la risoluzione consensuale del rapporto professionale con l’allenatore della prima squadra Massimo Morgia e con il vice allenatore Marcello Esposito. Il club granata ringrazia mister Morgia e mister Esposito “per l’impegno profuso e la professionalità con l’augurio delle migliori fortune”.

La squadra siciliana, nella giornata di ieri 14 aprile, è stata sconfitta in casa dal Licata con il risultato finale di 4-0. Dopo il fallimento della passata stagione e la ripartenza dal campionato di Serie D, il Trapani non ha mai lottato per ritornare tra i professionisti puntando alle zone nobili della classifica: ha navigato per lo più tra la metà e la parte bassa della graduatoria del girone I.