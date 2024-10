Trapani-Messina, il primo derby siciliano in Serie C finisce in parità

Peloritani in 10 per oltre 70 minuti

Alla nona giornata del campionato di Serie C, girone C, è arrivato il primo derby siciliano di categoria. Al Provinciale di Trapani si sono affrontati la squadra di casa e il Messina. La gara è terminata in parità, il risultato finale è stato di 1-1, con le due compagini che si sono divise la posta in palio.

Nel primo tempo, l’episodio che poteva cambiare la partita è stato l’espulsione di Anzelmo tra le fila dei giallorossi, con una doppia ammonizione nel giro di pochi minuti. Nonostante l’inferiorità numerica, il Messina passa in vantaggio nella ripresa al 48′ con Anatriello. Il Trapani, tra cambi e strategie, acciuffa il pari in pieno recupero, al 93′, con la rete di Udoh.

Trapani-Messina, le parole di Aronica e Modica

Salvatore Aronica, allenatore del Trapani, commenta così la gara in conferenza stampa: “C’è grande rammarico e delusione, innanzitutto perché un pubblico così eccezionale meritava il successo. La nostra non è stata una prestazione all’altezza, non abbiamo sfruttato la superiorità numerica nel migliore dei modi. Nel secondo tempo eravamo partiti in modo diverso, però il gol subito ci ha messo in difficoltà, obbligandomi a fare dei cambi. Il Messina continuava poi a difendere a denti stretti il risultato. Il pari, onestamente, non ci lascia l’amarissimo in bocca, ma non ci soddisfa. Dovevamo fare i tre punti, dando una botta alla classifica”.

Il tecnico del Messina Giacomo Modica ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa: “Come con il Potenza, che pareggiò al 97′, perdiamo un successo che sarebbe stato meritatissimo al 93′. Purtroppo questo è il calcio, ti dà e ti toglie. Resta una prestazione veramente superlativa dei nostri ragazzi. Avevamo giocato per 70 minuti in dieci contro una grande squadra. Ripartiamo dalla buona prestazione. Dobbiamo trovare la consapevolezza che possiamo recitare un ruolo importante, anche se magari non possiamo ambire a chissà cosa. Di partita in partita, al di là di qualche sconfitta, non sono mai mancate le prestazioni e stiamo crescendo. Poi la fortuna e gli episodi incidono”.